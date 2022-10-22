Pendik'te silahlı çatışmanın arasında kalan kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Pendik'te işten eve dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalan kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, bulundukları araçlardan birbirlerine silahla ateş açtı.

Bu sırada işten evine dönen Şahset B. (53), çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Şahset B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çatışmanın taraflarından 1 kişinin de yaralı olarak hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. (AA)