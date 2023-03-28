Pendik'teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Pendik Doğu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınanlardan biri yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim olarak açıklandı.

Yangın elektrikli sobadan çıkmış

Yangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında ön rapor hazırlandı. Hazırlanan ön raporda yangının, otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği ortaya çıktı. Ayrıca otelin doğalgaz tesisatının da olmadığı raporda yer aldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen otelin sahibi C.S. ve resepsiyon görevlisi S.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.