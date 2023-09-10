Pendik'te orman yangını: 'Ormanın ortasında başladı, kasıtlı yakıldığı oradan belli'

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurtdoğmuş Köyü’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan ve yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan yangın karadan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

soL'un bölgede yaşayan bahçıvanlardan edindiği bilgiye göre Ömerli Barajı’na ve köye giden yollar kapalı olduğu için yangına müdahale gecikti. Bahçıvanlar daha fazla alanın kurtarılabileceğini aktardılar.

Köy yollarının kapalı olmasının etkilerini bahçıvanlar “Biz bahçıvanız, sebze meyve satmak istediğimizde doğru düzgün yol yok, gidemiyoruz. Acil bir durum oluyor köyden çıkmakta zorlanıyoruz, şimdi de biz traktörlerle yardıma gittik” şeklinde ifade ettiler.

'Kasıtlı yakıldığı oradan belli'

Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangını görür görmez durumu itfaiye ile İstanbul Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre yangının ormanın orta kısmında çıkması nedeniyle ilk müdahalenin zor yapıldığını belirten Özyurt, "İtfaiye arabası ilk etapta giremedi. Yangın ormanın ortasında başladı. Kasıtlı yakıldığı oradan belli. Kenardan başlamış değil. Resmen iki yerden, ormanın orta noktasından başlatılan bir yangındı. Müdahale bayağı güç oldu. Orman arabasını yukarıdan içeriye soktuk. Köylüler yardım etti, hortumları uzattık." diye konuştu.