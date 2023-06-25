Pendik'te işyerinde patlama: 7 yaralı

İstanbul Pendik'te bir işyerinde patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre saat 17.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamada 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.