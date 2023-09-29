Pendik'te işçi servisi çöken istinat duvarının altında kaldı: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan işçi servisi minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı. Olay sırasında otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.

İstinat duvarının üstüne çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 işçinin çıkartılması için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında minibüste sıkışan 6 kişi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılardan 5'i olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, çöken duvarın ve araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Sağanak nedeniyle araçlar yollarda kaldı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Pendik'te su birikintileri oluşurken bazı araçlar yollarda kaldı.

Kentte dün aralıklarla gün boyu etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı.

Yollarda biriken suyun denize akması sonucu Pendik Marina'da su üzerinde çöp birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Çekmeköy Madenler mevkisi ile Kartal Samandıra'da yolun kayganlaşması sebebiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. (AA)

