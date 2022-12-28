Pendik'te hekime saldıran hasta yakını hakkında 8 yıl 7 ay ceza talebi

Pendik'teki bir hastanede ameliyattaki babasını görmek isteyen ve bir doktora saldırıp tehdit eden, hastanedeki cihazlara da zarar veren hasta yakını hakkında 8 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan mağdur Mücahit Yasin Güctekin'in 30 Kasım'da diseksiyon ön tanısıyla gelen bir hastayı acil ameliyata aldığı ifade edildi.

İddianamede, yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından mağdur doktorun hasta yakınlarına bilgi verdiği belirtilerek, mağdurun o sırada kendisini kameraya alan hasta yakınlarını gördüğü, yoğun bakımdan içeriye girdiği sırada da hastanın oğlu şüpheli Lokman Akbaş'ın "doktor" diye bağırarak yoğun bakıma geldiği anlatıldı.

Babasını görmek isteyen şüphelinin doktora omuz atıp üstüne yürüyerek bağırmaya başladığı, bıçak çıkartır gibi bir hareket yapıp "seni öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin odadaki EKG cihazını tekmelediği, müştekinin de korkarak odadan kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Güctekin'in şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise atılı suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Dosya kapsamında alınan taraf ifadeleri, kamera kayıtları, görgü tespit ve olay tutanağı dikkate alınarak şüphelinin üzerine atılı "tehdit", "kamu görevlisini kasten yaralamaya teşebbüs" ve "kamu malına zarar verme" suçlarını işlediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin bu suçlardan toplam 1 yıl 11 aydan, 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. (AA)