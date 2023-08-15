'Pencereden aşağı atladı' dedi: Görgü tanıklarının ifadesinin ardından gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Doğan C.G., ifadesinde, "Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı" iddiasında bulundu.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 20.20 sıralarında Caferağa Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğunu tespit edildi Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G., gözaltına alındı.

'Kendi atladı' dedi

Avukat Doğan C.G., polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını öne sürdü.

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini söyleyen Doğan C.G, kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, Özkan'ın evin salon penceresinden aşağı atladığını öne sürdü.

Görgü tanıklarının ifadesinin ardından gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.

Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine Doğan C.G., gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.