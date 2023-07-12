'Pençe Kilit'te bir asker yaşamını yitirdi: 'Silah kazası'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi"nde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Söz.Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.