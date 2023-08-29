'Pençe Kilit'te bir asker daha yaşamını yitirdi

Mili Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde' bir askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi"nde Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın meydana gelen araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Buğra ÇALGAY, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Bu ay daha önce toplam 6 asker "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi"nde yaşamını yitirmişti.