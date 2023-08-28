'Pençe-Kilit'te bir asker daha yaşamını yitirdi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın, arazide kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Aynı operasyon bölgesinde, son üç gün içerisinde iki askerin daha hayatını kaybettiği duyurulmuştu.