'Pençe Kilit' operasyonunda bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen "Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.