'Pençe Kilit operasyonu' bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu' bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden İs. Uzm. Onb. Mustafa Demir’in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi.