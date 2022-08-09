MSB duyurdu: 'Pençe Kilit' harekatında bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe Kilit" harekatı bölgesinde 3 Ağustos tarihinde yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi.