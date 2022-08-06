'Pençe Kilit operasyonu' bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit operasyonu' bölgesinde Piyade Uzman Reşat Ergin'in çatışmada yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 05 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.