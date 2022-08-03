Pelosi Tayvan'dan ayrılırken ABD üssünden F-15'ler havalandı

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin ABD ile Çin arasında büyük gerilime yol açan Tayvan ziyareti sona erdi. Asya turuna Güney Kore ve Japonya ziyaretleriyle devam edecek olan Pelosi adadan ayrıldı.

Pelosi'nin uçağına dönüş yolunda eşlik etmek üzere ABD'nin 6 F-15 avcı uçağı ve 3 tanker uçağı, Okinawa'daki Amerikan üssünden güney yönünde havalandı.

Çin'den tepki: Cezalandırılacaklar

Bugün Kamboçya'da başlayan ASEAN toplantısına katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pelosi'nin ziyaretini "mutlak bir maskaralık" olarak tanımladı. Ziyareti tek-Çin ilkesinin ve Çin'in egemenliğinin ağır bir ihlali olarak niteleyen Vang Yi, Çin'e karşı bu ihlali yapanların "cezalandırılacaklarını" söyledi.

Öte yandan Çin ordusu Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri harekattan görüntüler yayınladı:

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın ardından protokol sırasında üçüncü sırada yer alan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti Çin'in büyük tepkisine yol açmıştı.