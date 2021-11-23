Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları durdurduğu' iddiasını yalanladı

Pelit Çikolata'nın 'hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı' iddia edilmişti.

Pelit Çikolata Satış Müdürü Metin Ayan'ın imzasının olduğu bir belgede "Değerli iş ortaklarımız, tedarikçi firmaların hammadde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir" ifadesi yer almıştı.

Söz konusu iddianın haber sitelerinde ve sosyal medyada yer almasının ardından Pelit Şirketler Grubu bir açıklama yaparak, söz konusu iddiayı yalanladı.

Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir."