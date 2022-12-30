Pele'nin ölüm haberinden dolayı sözü kesildi: Hande Fırat'a tepki gösterdi

CNN Türk kanalında yayımlanan "Gece Görüşü" isimli programın moderatörlüğünü yapan Hande Fırat, dün Brezilyalı futbolcu Pele'nin ölüm haberini son dakika gelişmesi olarak izleyenlere aktardı.

Fırat, söz konusu son dakika gelişmesinden dolayı CNN Türk yorumcusu Zafer Şahin'in sözünü kesmek zorunda kaldı. Sözünün kesilmesine tepki gösteren Şahin, Fırat'a "İnşallah başka bir ölüm ilanı olmaz, ben bir anlatayım" dedi.

Olayın ardından yorumlarına devam eden Şahin "Başka bir ölüm ilanı daha mı var?" ifadelerini kullandı. Fırat ise Pele'nin ölümünün dünya için önemli olduğunu söyledi.

Şahin "Ben burada önemli bir şey anlatırken, Pele'nin ölüm haberi son dakika olarak verilmeyebilirdi, spor programı değiliz neticede" dedi. Bunun üzerine Fırat ise Pele'nin ölüm haberinin tüm kanallarda son dakika haberi olduğunu söyledi.