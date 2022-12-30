Pele'nin hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya'da üç günlük yas ilan edildi

Brezilyalı futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya'da üç günlük resmi yas ilan edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi.

Pele'nin ölümüne ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama da bulunan Bolsonaro, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.