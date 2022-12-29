Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı futbolcu Pele hayatını kaybetti.

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun hastalığının ilerlediği ve böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle de daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan Pele'nin bu ayın başlarında kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

