Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı ünlü futbol yıldızı Pele, kolon kanseri tedavisi görmek üzere yeniden hastaneye kaldırıldı.

Sputnik’te yer alan habere göre, hastaneden yapılan açıklamada efsanevi futbolcunun durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Bilindiği üzere, Eylül ayı içerisinde kolon kanseri teşhisi konan 80 yaşındaki Pele, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde bir operasyon geçirmişti.