Pekin’de Şi-Putin zirvesi: ABD'ye karşı ortak mesaj, ‘orman kanununa dönüş' uyarısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de yaptıkları görüşmede Washington’a karşı ortak tutum mesajı verdi. İki lider, yayımladıkları ortak açıklamada uluslararası sistemde “orman kanununa dönüş” tehlikesi bulunduğunu belirterek ABD’nin tek taraflı politikalarına tepki gösterdi.

Zirve, Şi’nin geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ı Pekin’de ağırlamasının ardından gerçekleşti. Putin için Çin’in başkentinde kırmızı halılı karşılama töreni düzenlenirken, törende Çin ve Rusya milli marşları çalındı.

‘Siyasi güven ve stratejik koordinasyon derinleşti’

Görüşmenin açılışında Şi, Çin ve Rusya arasındaki ilişkinin “sınamalara rağmen sarsılmayan bir direnç” gösterdiğini söyledi. Şi, iki ülkenin “siyasi karşılıklı güveni ve stratejik koordinasyonu sürekli derinleştirdiğini” belirtti.

Putin ise Rusya ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin “olumsuz dış etkenlere rağmen güçlü ivme” taşıdığını ifade etti. Rus lider, iki ülkenin “bağımsız ve egemen” bir dış politika çizgisi izleyeceğini ve küresel sahnede “istikrar sağlayıcı” bir rol oynayacağını söyledi.

Ortak açıklamada, bazı devletlerin küresel meseleleri tek taraflı yönetme, kendi çıkarlarını dünyaya dayatma ve başka ülkelerin egemen gelişimini sınırlama girişimlerinin “sömürgecilik dönemini” hatırlattığı belirtildi.

ABD’nin ‘Altın Kubbe’ planı hedefte

Çin ve Rusya, Trump yönetiminin 175 milyar dolarlık “Altın Kubbe” füze savunma sistemi planını da eleştirdi. Söz konusu sistemin ABD’nin Ortabatı bölgesinde yeni bir füze sahası oluşturmasını öngördüğü belirtiliyor.

İki ülke ayrıca ABD ile Rusya arasındaki son silah kontrol anlaşmasının süresinin dolmasını da gündeme taşıdı. Moskova’nın anlaşmanın bir yıl uzatılması önerisine Washington’dan yanıt gelmemesi nedeniyle anlaşma şubat ayında yürürlükten kalkmıştı.

İran savaşı için ateşkes çağrısı

Şi, görüşmede ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa da değindi. Çin lideri, çatışmaların daha fazla tırmanmasının “uygun olmadığını” belirterek kapsamlı ateşkes çağrısı yaptı.

Şi, “Kapsamlı ateşkes en acil meseledir. Çatışmaların yeniden başlaması daha da sakıncalıdır ve müzakerelerin sürdürülmesi özellikle önemlidir” dedi.

Enerji işbirliği masada

Zirvenin başlıca gündemlerinden biri enerji oldu. Putin, enerji sektörünü Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin “itici gücü” olarak nitelendirdi.

Batılı ülkelerin Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova’yla ekonomik bağlarını büyük ölçüde kesmesinin ardından Çin, Rus petrolünün başlıca alıcılarından biri haline geldi. Rusya açısından Çin pazarı, Avrupa’ya yönelen enerji satışlarının daralmasının ardından daha kritik bir gelir kapısı olarak öne çıkıyor.

Buna karşın, uzun süredir müzakere edilen “Sibirya'nın Gücü 2” doğalgaz boru hattı konusunda nihai bir anlaşma açıklanmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada güzergâh dahil bazı başlıklarda “temel bir anlayışa” varıldığını, ancak inşa sürecine ilişkin net bir takvim bulunmadığını söyledi.

Şi, enerji ve kaynak bağlantılarındaki işbirliğinin iki ülke ilişkileri için “denge unsuru” olması gerektiğini söyledi ancak boru hattına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı.