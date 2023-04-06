Pekin'de Macron-Şi görüşmesi başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 günlük Çin ziyareti kapsamında Pekin'de bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Büyük Halk Salonu'nun önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşıladı.

Macron'a ziyaretinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de eşlik ediyor. Macron Ukrayna konusunda "Avrupa'nın sesi olmak istediğini" söylemiş ve Çin'e von der Leyen ile birlikte gelmesinin bu yaklaşımın altını çizdiğini kaydetmişti.

Bu sabah Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşen Macron "böylesi zor zamanlarda" Çin ile Fransa arasında diyaloğun ve ortak bir analizi paylaşmanın önemli olduğunu kaydetti.

Macron ile Şi'nin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, ardından Ursula von der Leyen'in de katılacağı üçlü görüşme yapılacak.

Öte yandan Sputnik, görüşmelerden gelen haberlere göre Macron'un Şi'ye "Rusya'nın aklını başına toplaması için size güveniyorum" dediğini aktardı.

Macron dün Fransa'nın Pekin Büyükelçiliği'nde yaptığı konuşmada "Ukrayna'da barışa giden yol bulunmasında Çin'in önemli bir rol oynayabileceği" mesajını vermiş, ABD'nin "Çin'in Rusya'dan uzaklaşması" taleplerine aracılık rolünü üstlenmişti.