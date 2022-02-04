Pekin'de Kış Olimpiyatları koronavirüs ve diplomatik krizin gölgesinde başlıyor

Pekin'de Kış Olimpiyatları TSİ 15.00'te resmi olarak başlayacak. Çin'in ülke sınırlarında koronavirüse karşı verdiği mücadele ve "sıfır vaka" politikası görece başarılı olmuş olsa da bu, ülkeye giren sporcuların virüsü beraberinde getirmelerine engel olmadı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) Cuma günü yaptığı açıklamada, dün 2022 Pekin Olimpiyatları katılımcıları arasında 21 koronavirüs vakası kaydettiğini ve Olimpiyatlarda toplam vaka sayısının 308'e çıktığını duyurdu.

UOK'a göre, 737 sporcu ve takım yetkilisi ile 607 delege ve görevli Perşembe günü Çin'e girdi.

UOK, Olimpiyatla ilgili tüm personel ve delegasyonların dışarıdan tamamen yalıtıldıklarını belirtti.

Pekin, 4-20 Şubat tarihleri arasında 2022 Olimpiyat Oyunlarına ve 4-13 Mart tarihleri arasında Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar aynı anda üç ev sahibi bölgede, Pekin, Zhangjiakou ve Yanqing'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl Olimpiyatlarda gündem olan bir diğer başlıksa ABD ve müttefiklerinin uyguladığı temsili boykot. Herhangi bir gerçek boykot uygulamayan ABD, 'diplomatik boykot' ilan ederken Çin'e karşı retoriğinin arkasında olduğunun sinyalini vermişti.

ABD Çin'e sporcularını yollarken onlarla birlikte diplomatlarını yollamayacağını belirterek 'tepki koymuş', beraberindeki birkaç ülke de aynı tutumu sergileyeceğini beyan etmişti.

Olimpiyatlar'ın açılış töreni öncesinde ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin, görüşme öncesinde Olimpiyatlar sırasında iki ülkenin yöneticileri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin "kendi başına bir gelenek haline geldiğini" kaydetti.