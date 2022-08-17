Pekin, Moskova ile ortak askeri tatbikata katılacağını açıkladı

Çin Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin birliklerinin Rusya'da Vostok 2022 adlı askeri tatbikatta katılımcılar arasında olacağını doğruladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, etkinliğin “katılımcı ülkelerin ordularıyla pragmatik ve dostane işbirliğini derinleştirmesini, taraflar arasındaki stratejik koordinasyon seviyesini geliştirmesini ve çeşitli güvenlik tehditleriyle başa çıkma yeteneğini geliştirmesini” hedeflediğini söylerken mevcut bölgesel ve uluslararası gerilimlerin kararı etkilemediğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Temmuz ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Vostok 2022'nin 30 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri ​​arasında Rusya'nın doğusundaki 13 noktada gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Başka ülkelerin ordularının davet edildiği açıklanırken bunların hangi ülkeler olduğu belirtilmemişti. Çin'den yapılan açıklamada, konuklar arasında Belarus, Hindistan, Moğolistan ve Tacikistan'ın bulunacağı ifade edildi.

2021'de Rusya Zapad tatbikatlarına Belarus'u, 2020'de de Kavkaz tatbikatlarına Ermenistan, İran ve Pakistan'ı davet etmişti. Eylül 2018'deyse Çin ve Moğolistan'ı davet ettiği bir doğu tatbikatı düzenlemişti.