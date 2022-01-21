Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın ailesinden 'suikast' mesajı

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’e dair iddialarla ilgili videosunda bahsettiği, "Almanyalı Osmanlılar" isimli çetenin yöneticilerinden olduğu öne sürülen Taner Ay, geçen aralık Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Taner Ay'ın ailesi, olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kırşehir Haber Vakti isimli sitede yer alan açıklamada, "Türkiye ile Almanya’nın miting yapma nedeniyle karşı karşıya geldiği 2017’de Türkiye Cumhuriyeti tarafına ailenin nüfuzu kullanılarak dönemin başbakanının miting yapmasının sağlandığı, bu yüzden ailenin özellikle Almanya’da fanatik grupların hedefi haline geldiği" belirtildi.

BirGün'ün aktardığına göre açıklamada, "Ay ailesi başından beri devletini, milletini seven, doğduğu ülkeyi unutmayan, Türkiye ve Almanya'ya hizmet eden, vergi ödeyen katma değer sağlayan iş adamı olarak hayatını devam ettirmekte iken, bu bazı Alman ve Türk illegal örgütlerini çok rahatsız etmiştir. Sergiledikleri insani tutum yüzünden medya tarafından sürekli bir karalama kampanyası başlatılmış ve aile hedef tahtasına oturtulmuştur. Önce itibar suikastlığı sonra ekonomi suikastlığı sonra da Taner Ay kaza süsü verilerek şehid edilmiştir" denildi.

"Bunu kimlerin yaptığı Yüce Türk Milleti de, Değerli Alman kamuoyu da bilmektedir. Bunu otoriteleri, medya organlarını takip edenler açıkça görmektedir" ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Çetin Ay, bu suikastın yakın zamanda çözüleceğine inanmak istemektedir. Çünkü "Osmania Germania"yu asıl kuranlarla ilgili medyada hiçbir haber yer almadığı gibi kendileri suçlarını kabul etmeleri bir yana "Ay ailesi bizi biz de onları tanımayız" içerikli bir açıklama dahi yapmamışlardır. Hem yandaş hem de havuz medyası adeta bu olaydan mutluluk duyan bir tavır sergilemektedir. Havuz medyası Taner Ay'ı karalarken, iftira atarken Cumhurbaşkanını ve Hükümeti hedef almakta ve acımasızca ve araştırmadan Taner Ay'a saldırmaktadır. Ay'ın Instagram fotoğrafları üzerinden çirkin ve ispatsız iddialar ve iftiralar atarak adeta senaryo yazmaktadırlar. Tek amaçları, suçsuz ve günahsız olduğunu bildikleri halde, sırf sosyal medya sayfaları aradıkları profile uyduğu için işlerine geldiği şekilde hükümeti karalama kampanyası yürütmektedir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taner Ay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden paylaştığı fotoğraflar basında yer almıştı.

BAE'den yayınladığı videolarında Sedat Peker'in, “Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim” dediği ve Almanya’da 2016’dan bu yana yasaklı olan “Osmanen Germania” (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay’ın fotoğrafları basında geniş yer bulmuştu.

Ay, Fidan’la fotoğrafını “Hakan Abim’le beraber” notuyla paylaşmıştı.

Ay, paylaşımının yer bildiriminde Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı göstermiş. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar’a Ay’la birlikte çektirdiği fotoğrafının sorulması üzerine Tatar “tanımam” demiş, ancak daha sonra Ay’la çekilmiş başka fotoğrafları yayımlanmıştı.

Ay, sosyal medyada hakkında çıkan suç örgütü iddialarının yayılması üzerine kendi sosyal medya hesabına “Fotoğraflarımdaki kişi ve kuruluşlarla ne bir iş birliği ne bir ihale ne bir kazanç ne bir imtiyaz hakkı tanınmam söz konusu dahi değildir” notunu eklemişti.

Kırşehirli olan Ay ailesi daha önce de bir açıklama yaparak, Taner Ay’ın “Almanyalı Osmanlılar” yöneticisi olmadığını ve bu iddiada bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı duyurmuştu.