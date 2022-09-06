Peker'in ifşa ettiği Taşkesenlioğlu'nun lüks yatının fiyatı 82 milyon lira

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet iddialarının ardından tutuklanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın teknesine yazısında değindi. Altaylı, "Ünsal Ban ve AKP'li Taşkesenlioğlu'nun teknesine ödenen 82 milyonu da yok saydım, bu teknenin sahibi karı kocanın biri öğretim üyesi, diğeri milletvekili" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında şunları yazdı:

"Birkaç ay önce, Türkiye’de büyük teknelerin sayısının arttığını, marinalarda yer bulanmaz hale geldiğini, denizi ve denizciliği bilmeyen, kimsenin de adını sanını duymadığı bir grubun koca koca teknelerin sahibi olduğunu yazdım. Bunların sınırsız kaynakları ve giderek artan talebi yüzünden gerçek deniz tutkunlarının marinalarda yer bulamadığına, marinaların bağlama fiyatlarının uçuşa geçtiğine değindim. Marina personeli bu yatların sahipleri ile ilgili kimlik bilgisi elbette vermiyordu ama marina dedikodularında bunların “deniz tutkusu” ile edinilmediği hep konuşuluyordu.Ve böyle teknelerden birinin sahibini hep birlikte öğrendik. Ünsal Ban. Ve milletvekili eşi. Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçma şüphesiyle yakalandığı ve yeni yatıyla kaçmak istediği, iktidara yakın medyada ballandıra ballandıra anlatıldı. Allah tarafından güvenlik güçlerimiz uyanıktı da, yakalandı. Ama boşanma davası ile ortaya dökülmeye başlanan pisliğin boyutu bu yakalanma ile fosseptik patlaması düzeyine doğru ilerledi. Ünsal Ban ve eşinin birlikte satın aldığı ve aile içi anlaşmazlığa neden olan teknenin değeri milletvekili eşinin beyanına göre yaklaşık 82 milyon TL."