Peker'in gündeme getirdiği otelde bir tanıdık isim daha

Sedat Peker, SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine Deli Çavuş adlı Twitter hesabından dün 50 tweetlik paylaşım yaptı. Peker'in paylaşımlarında yer alan Martı Otelleri ile ilgili ayrıntıya gazeteci Bahadır Özgür dikkat çekti.

Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borcu yüzünden Denizbank’a devredilen Martı Otelleri yönetimine Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun kardeşi ve eski Bakan Ersin Taranoğlu’nun getirildiğini duyurdu.

Özgür’ün paylaşımı şöyle:

“Peker, Saray danışmanlarının Martı Otel'in Denizbank'a borcu için devreye girip rüşvet aldıkları bilgisini paylaştı. İş çözülmedi. Marmaris'teki iki otel bankanın oldu. Bu olaydan sonra otel yönetimine eski bakan Ersin Taranoğlu da girdi. Serkan Taranoğlu'nun kardeşi.”

Peker, Saray danışmanlarının Martı Otel'in Denizbank'a borcu için devreye girip rüşvet aldıkları bilgisini paylaştı. İş çözülmedi. Marmaris'teki iki otel bankanın oldu. Bu olaydan sonra otel yönetimine eski bakan Ersin Taranoğlu da girdi. Serkan Taranoğlu'nun kardeşi. pic.twitter.com/oSnx2GqclD — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) August 27, 2022

Peker paylaşımında Martı Otelleri'yle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mine Hanım’ı ikna etmek için de ‘Martı otellerinin sahibi İnci Hanım’ın Denizbank’tan alıp ödeyemediği krediyi biz halledeceğiz çözüm üreteceğiz deyip dünya kadar parasını aldılar ama işini halletmediler. Bakın kadıncağızın başına neler geldi’ diyor (Yani siz doğru adrestesiniz en temiz hırsız danışmanı buldunuz, sadece parayı bana verin diyor). Muhalif gazetecilerin içindeki bazıları, bu Martı Otelleri konusunu araştırın. Orada da çok büyük iğrençlikler var.”