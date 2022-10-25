Peker'e yardımcı oldular, gözaltına alındılar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Ramazan kolisi dağıtmasına yardımcı olanlar hakkında dava açıldığını yazdı.

Saymaz’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

İktidara destek verirken, Rize’de rahatlıkla miting düzenleyen Peker’in videolar yayınlamaya ve paylaşımlar yapmaya başlamasından sonra şehirde Ramazan’da dağıttığı yardım kolileri örgüte yardım kapsamına sokuldu.

Peker, bu yıl Ramazan ayına denk gelen 2 Nisan günü Rize’de yardım kolileri dağıttı. İstanbul’dan tırla gönderilen koliler Rize’de muhtarlara elden verildi. Yardım görüntüleri, Peker’in danışmanı Emre Olur tarafından Twitter’dan yayınlanınca Rize’de operasyon yapıldı.

Bu yardımı organize eden Yılmaz G. ve Erkan S., görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Y., yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya’nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Yılmaz G., Erkan. S. ve Hüseyin Y.’ye suç örgütüne yardım gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

www.kuzeyteve.com muhabiri Hüseyin Y., haklı olarak soruyor:

“Peker’i bugüne kadar iktidar korudu. Peker Rize’de miting yaptı. Daha önce de çok kez yardım dağıttı. Şimdi mi yardımlar suç oldu?”