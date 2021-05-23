Peker'den yeni paylaşım: Falyalı'dan Soylu'ya teşekkür

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, bugünkü videosunda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamış, Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı'nın bu ağın para akışını düzenlediğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu ağın destekçilerinden olduğunu söylemişti.

Peker Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs basınında adı sıklıkla "hayırsever iş insanı" olarak geçen Falyalı'nın Acun Ilıcalı'nın geçen yıl Elazığ depreminden zarar görenler için düzenlediği yardım kampanyasına 170 bin liralık destek açıkladığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Falyalı sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek başlıyor.

Peker paylaşımında "Uluslararası kokain trafiğinin (Kolombiya - Venezüela - Panama - Türkiye - Orta Doğu) ortağı ve para akışını düzenleyen halil falyalının bir hayır organizasyonunda süslü sülüye teşekkür konuşması" ifadelerini kullandı.