Peker'den Soylu'ya: Kaç kişiyi kayda aldırdın hepsini biliyorum

Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu'ya ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Peker, "Sen AK Parti’nin yüz karasısın. Sen TÜRK siyaset tarihinin yüz karasısın.Sen insanlığın yüz karasısın. Kaç kişiyi kayda aldırdın hepsini biliyorum" derken, "Tarım Köy İşleri Bakanlığı’na geçip, orada kendini unutturup bozulan imajını düzeltmek için oy deposu olan çiftçilerle, köylülerle iyi diyaloglar kurup bir sonraki CUMHURBAŞANLIĞINA aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın planlardan da haberim var. Bırak Tarım Bakanlığı’nı, sen Diyanet İşleri Başkanı olsan bile senin peşini bırakmam" ifadesini kullandı.