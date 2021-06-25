Peker'den Soylu'nun paylaştığı makbuza ilişkin açıklama: Sahte...

Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağının seçim döneminde Süleyman Soylu tarafından taksi gibi kullanıldığı iddiası sonrası Soylu cephesinden "makbuzla" yanıt gelmiş, yalanlamada bulunulmuştu.

Ülkücü mafya Sedat Peker, bunun üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak, "süslü sülü, Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm. Utanmadan sahte fatura yayınlıyorsun. Devletin namusunu zedeledin. Bu yetmedi devletin ahlakını da lekeledin Vallahi yüce divana gideceksin. Peçete kağıdına yazıp yayınlasaydın daha inandırıcı olurdu" dedi.