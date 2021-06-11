Peker soruşturmasında Feridun Öncel dahil 4 kişi serbest bırakıldı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'e yönelik operasyon kapsamında dün Şanlıurfa'da gözaltına alınan Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı. Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yurtdışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı verildi.

DHA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sedat Peker'e yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y.'yi serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel'i "Birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A.'yı ise "Birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında konutu terk etmemek ve yurtdışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.