Peker operasyonunda gözaltına alınan Öncel'in, Soylu'nun babasıyla fotoğrafı çıktı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'e yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da gözaltına alınan Feridun Öncel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun babası Hasan Soylu ile aynı masada fotoğrafı ortaya çıktı.

Peker’in yayınladığı videolarda "Feridun başkan“ diye bahsettiği Öncel aynı zamanda MHP Şanlıurfa eski il başkanı ve Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Başkanı.

Dün Urfa'da gözaltına alınan ve ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürülen Öncel'in Twitter hesabından 14 Mart 2021 tarihinde sözkonusu paylaşımı yaptığı görüldü.

Öncel o paylaşımında “Gönül dostumuz Hasan Soylu ağabeyimin muhterem eşi, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesi hakka yürümüştür. Aileye sabır diliyorum, nur içinde yatsın” ifadelerini kullanmış ve Hasan Soylu ile birlikte aynı masada çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.