'Peker de benden bahsetmişti' diyen Ayşegül Çınar hakkında karar verildi

Gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy’de meydana gelen olayda, bir otelin restoranında oturan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları arasında kavga çıkmış, 7’si polis 12 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan Çınar serbest bırakılırken, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Çalıkoğlu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma', ‘hakaret’ ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.