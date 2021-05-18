Peker bu sefer Twitter'dan geldi: 'Yalanlamayın rezil ederim'

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP'li gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı iki görüşmenin video kaydını paylaştı.

Peker yayınladığı 8 dakikalık ilk videoyu sunarken "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" ifadesini kullandı. Bu video Özışık'la Peker'in son yayınından önce görüştüklerini gösteriyor. İkili, Süleyman Soylu'yu da "çekiştirdikleri" uzun bir sohbet yürütüyorlar. Peker, Soylu'nun kendisi için kullandığı pislik kelimesine kızgınlığı anlatırken Özışık, Soylu'nun ne yaptığını anlamadınığı söylüyor.

Peker taslağı Özışık'a dinletmiş

Peker'in 10 dakika arayla yayınladığı bir buçuk dakikalık ikinci video ise Soylu'yla ilgili yayınından önce hazırlanmış gibi görünüyor. İkili videoda yer alan bir bölüm hakkında tartışıyorlar. Özışık, "benim adımı niye geçiriyorsun" diyerek, Soylu'yla Peker arasında bağlantı kurduğunu ima eden bir bölümün çıkartılmasını istiyor. "O isim o şekilde sadece Süleyman Soylu değil, yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır" diyen Özışık, "dinledim ben, sen beni övüyorsun, allah senden razı olsun benim ismimin orda geçmesi sıkıntı yaratır, çok ciddi sıkıntı yaratır, yanı çocuklar o bölümü Hadi Özışık ismini kırparlarsa bir sorun yok" diye konuşuyor. Peker bu uyarı üzerine "ben sana döneceğim abi" diyor ve kapatıyorlar.

Bu kayıt, açıkça Peker'in bir video yayınını önceden Özışık'a dinlettiğini, Özışık'ın fikrini aldığını gösteriyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan önemli bir soru Özışık'ın haberdar olduğu yayından başka kimlerin haberdar olduğu.

Kim kimi kullanıyor?

Bu örnek üzerinden "Peker videoları" olayıyla ilgili akla gelen bir diğer ihtimal de Peker'in "kendisini kullandığını" zanneden birden çok unsurla irtibat içinde olarak asıl manüplasyonu kendisinin yapıyor olması. Özışık, belli ki Peker'i yönlendirdiğini, en azından Peker'in "kendisine danışarak hareket ettiğini" düşünüyor. Öte yandan Peker'in hesabının oldukça farklı olduğu ortaya çıkıyor.

Özışık, Peker'in twitterda ilk paylaşımında yer alan kronolojik olarak diğerinden sonra yapıldığı anlaşılan görüşmede Soylu'yla yaptığı konuşmaya ilişkin Peker'e aktarımda bulunuyor. Özışık, Soylu'nun Peker'e ilişkin kullandığı "pislik mafya babası" ifadesinin nedenini anlamadığını, Soylu'ya "AK Parti'den kimse konuşmuyor, sen niye kendini öne atıyorsun" dediğini ama Soylu'nun buna yanıt vermediğini söylüyor..

Özışık, Soylu'nun Peker'e "onu çok seviyoruz" dediğini de doğruluyor.

Kıymetli dostlarım,

İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. pic.twitter.com/HRURnpPKu1 — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

Özışık, Peker'e söz konusu videolardan ikincisinde, "Reis sen benim adımı niye geçiriyorsun, benim ismimin sende saklı kalması lazım" diyor.

Özışık, kendisiyle ilgili bölümün çıkarılmasını isterken, Peker "döneceğim ben sana" diyor.

Peker'in paylaştığı videolar şöyle:

2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim! pic.twitter.com/25jwqXSuDZ — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

Özışık ne demişti?

Özışık, Halk TV'ye açıklama yaparak, "Görüşen şerefsizdir" demişti.

Peker, Özışık'a ilişkin ne demişti?

Peker, yayınladığı videoda Özışık'a ilişkin şu aktarımda bulunmuştu:

Sen 5 ay önce Hadi Özışık'a 'Ben onu severim' demedin mi? Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Sen benim koruma polisi mi vermedin mi, sen uzatmadın mı ondan sonraki senede? Temiz Süleyman, temiz Süleyman, daha konuşacağız, bitmedi."