Pegasus'tan 'yangın bölgeleri' açıklaması

Pegasus Hava Yolları orman yangınlarından dolayı yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat edecek misafirlerimiz için aşağıdaki kurallar doğrultusunda cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” denildi.

Değişiklik koşulları

Açıklamanın devamında, “Mevcut biletin seyahat tarihi: 29 Temmuz 2021- 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında olmalıdır. Mevcut biletin satın alınma tarihi 29 Temmuz 2021 öncesinde düzenlenmiş olmalıdır. Uçuşa 2 saat kalana kadar açık bilete cezasız değişiklik yapılacaktır. Tarih değişikliği taleplerinde, yeni rezervasyonun 15 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yapılacak seferlerde olması şartı ile değişiklik cezası ve ücret farkı tahsil edilmeksizin değişiklik işlemi yapılacaktır. İade koşulları; uçuşa 2 saat kalana kadar cezasız iade yapılacaktır ve no show durumunda kurallar dahilinde işlem yapılır” bilgilerine yer verildi.