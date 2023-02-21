Pegasus'tan tahliye uçuşlarında biletleme için uyarı

Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından devam eden tahliye uçuşlarında yolcuları, havalimanına gelmeden önce ücretsiz biletleme yapmaları konusunda uyardı.

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerden çıkışlı tüm iç hat uçuşlarının 1 Mart'a kadar ücretsiz devam edeceği belirtildi.

Tahliye uçuşlarına katılmak için yolcuların havalimanına gelmeden önce mobil uygulama veya internet sayfası üzerinden biletleme işlemi yapmaları gerektiği hatırlatılan duyuruda, biletleme yapmadan havalimanlarına gelen yolcuların ancak uçakta boş yer bulunması halinde uçuşa katılabilecekleri kaydedildi.