Pegasus uçağında 'bomba şakası' sonrası uçuş iptal edildi

Pegasus Havayolları'na ait Samsun-İstanbul seferini gerçekleştirecek uçakta kabin memuru ile yolcu arasındaki diyalog uçuşu iptal ettirdi.



Pegasus uçağı, PC2975 sefer sayısı ile Samsun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere yolcu alımına başladı.



Airporthaber'de yer alan habere göre, yolcu alımında uçak içerisindeki bir yolcunun bagajına yardım eden Pegasus Havayolları kabin memuru, yolcuya "Bagajınız ne kadar ağır" dedi. Yolcunun da "İçinde bomba var o yüzden" diye karşılık vermesiyle olanlar oldu.

Uçakta arama yapıldığı belirtilirken sefer de iptal edildi.