Millet İttifakı'nın ortağından Gülşen manşeti: 'Sapkın hadsizleşti'

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması sonrası Millet İttifakı'nın ortaklarından olan Saadet Partisi'nin gazetesi Milli Gazete, "Sapkın hadsizleşti" manşeti attı.

Gazete haberinin spotunda "Konserlerindeki gayr-i ahlaki manzaralarla 'sapkınlığın bayraktarlığı'nı yapmaya kadar uzanan şarkıcı, son olarak imam hatiplilere dil uzatınca büyük tepki aldı" ifadesini kullandı.

Gazete haberde şarkıcıyı hedef alarak şöyle dedi:

"Konser şovları ve neredeyse çıplak denebilecek sahne kıyafetleriyle sık sık tartışmaya sebep olan Gülşen, son olarak imam hatiplileri hedef almasıyla büyük tepki topladı. Gündemde kalmak için her şeyi yapan Gülşen, daha önce sahnede LGBTİ bayrağı açıp, “Beğenmeyen gitsin” demesiyle de eleştirilerin odağı haline gelmişti."