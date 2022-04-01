Pegasus işçilerinin zaferi: 'Direne direne kazandık'

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nın Pegasus’ta işten atılan üyeleriyle ilgili açtığı işe iade davalarından 15'i bugün kazanımla sonuçlandı.

Karar sonrası sendika avukatı "Bu davalarda 4 ay boşta geçen süreye, 4 ay işbaşı yaptırmama tazminatına ve 13 ay sendika yaptırmama tazminatına hükmedildi. Bu davaların kazanılmasında ilk duruşmaya işçi arkadaşların topluca gelmesinin büyük rolü var” açıklamasını yaptı.

Bundan sonraki davalarda da aynı sonuçların alınacağının artık kesinleştiğini dile getiren avukat “Bu başarının oradaki örgütlenmeyle taçlanmasını diliyoruz. Pegasus’a Nakliyat-İş girecek” dedi.

İşçiler “Direne direne kazandık” sloganlarıyla dava sonucunu kutladılar.

Pegasus Havayolları’nda Nakliyat-İş’in örgütlenmesi devam ederken sendikaya üye olan çok sayıda işçi işten çıkarılmıştı. İlk etapta işten çıkarılan 15 işçinin açtığı işe iade davasının ilk duruşması geçen Aralık ayında Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülmüştü.

Pegasus Havayolları’nda sendikalı işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Nakliyat-İş Sendikası'nın İŞKUR'a yaptığı şikayet başvurusu sonucunda Ocak ayında kurum işçilerin haksız yere işten çıkarıldığını tespit etmişti. Şikayet sonucunda şirkete gönderilen müfettişin, sendikayı haklı bularak, şirketin performans gerekçesiyle işten çıkarma iddiasının doğru olmadığını tespit ettiği aktarılmıştı.