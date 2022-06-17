Pegasus çalışanlarının 'Kadir Gecesi' paylaşımına 1,5 yıl hapis istemi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Pegasus çalışanı O.T. ile arkadaşlarının 27 Nisan 2022'de bir restoranda içki içerken birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşarak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçu işlediği öne sürüldü. O.T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

O.T.'nin sözkonusu fotoğrafı "Kadir Gecesini aşağılayıcı yazı yazarak" paylaştığı ileri sürülen iddianamede O.T.'nin ifadesinde, arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, selfi çekip, sadece arkadaşlarının gördüğü sosyal medya hesabından paylaştığını söylediği belirtildi.

O.T.'nin suçlamayı kabul etmeyerek, paylaşımının mizah amaçlı olduğu, kesinlikle İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını söyledi. Şüphelinin olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade ettiği de vurgulandı.

İddianamede "Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inanlar için dini bir değerlendirme olduğu kuşkusuzdur. Şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yukarıda içeriği tarif edilen fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazısıyla paylaşmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, olayın oluş şekli ve içeriği birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğine haiz olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İddianamede bu kapsamda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter şüpheli oluşturur delil elde edildiği öne sürülerek, O.T.’nin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıla 6 aya kadar Hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.