Pegasus çalışanlarına şimdi de soruşturma açıldı!

Sosyal medyada içki içtikleri sofradan "Kadir Gecesi"nde bir fotoğraf paylaşan Pegasus çalışanları AKP medyası ve gericiler tarafından hedef alınmıştı.

Pegasus sözkonusu fotoğrafı paylaşan çalışanları hakkında disiplin süreci başlatmış, fotoğrafı sosyal medyadan "Kadir Gecesi" notuyla paylaşan çalışanınsa işten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Sözkonusu çalışanlar hakkında şimdi de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre Pendik'te rakı masasında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel’ açıklamasıyla paylaştıkları iddia edilen Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.