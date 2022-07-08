PE VEDAŞ İşçileri Komitesi kuruldu: 'Taleplerimizi açıklıyoruz'

Türkerler Holding’e bağlı Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerindeki elektrik dağıtımını yapan VEDAŞ’ta çalışan işçiler bağlı oldukları Tes-İş Sendikası'ndan topluca istifa etmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan VEDAŞ işçileri çalışanlara yönelik haksızlıklar olduğunu, işe alındıkları sırada anlaştıkları maaşın altında maaş ödendiğini ve normalde sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 60 fazlası maaş verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu ibarenin kaldırılarak asgari ücretin çok az üstünde maaş verildiğini belirtmişti.

Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz (PE) VEDAŞ İşçileri Komitesi kuruldu. Komiteden yapılan açıklama ve duyurulan talepler şöyle:

“Sürekli iyileşme, tüketici odaklı hizmet anlayışı, şeffaflık ve sosyal sorumluluk değerlerine sahip olan VEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerjiyi tüketicilerine sunarak tüketici memnuniyetini sürekli geliştirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.”

Bizler, bu sözlerle kendini tanıtan TÜRKERLER HOLDİNG’e bağlı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’de çalışan enerji işçileriyiz. Yıllardır Bitlis, Hakkâri, Van ve Muş bölgelerinde yaşayan 2 milyon civarındaki yurttaşımızın elektriğini dağıtırken, arıza onarımlarını yapıp – bakımlarını üstlenirken, direk tepelerinde, trafo başlarında, bazen eğitimlerimiz bile tamamlanmadan, bazen hayatımız hiçe sayılarak çalıştırılıyoruz. Bundan henüz 2 gün önce İlhami Diri arkadaşımızı, EKAT belgesi olmamasına rağmen aydınlatma direğinde çalışırken kaybettik. Direk üzerinden düşen arkadaşımız beyin kanaması geçirdi ve yaşamla bağları koparıldı.

Çalışma hayatımızda bu ve bunun gibi örneklerle çok defa karşılaşan biz enerji işçileri, iş riski olmadan yaşadığımız anları ise geçim derdi, ekonomik sıkıntılar ve gayri insani koşullarda yaşama stresi ile geçiriyoruz. Grev hakkı bile yasak olacak düzeyde kritik bir sektörde çalışmamıza rağmen, neredeyse asgari ücretle çalıştırıldığımız, yan haklarımızın komikten öte tarifsiz bir düzeyde tutulduğu, her türlü hakkımızın gasp edildiği bu koşulları kabul etmiyoruz.

İşte bu yüzden VEDAŞ işçileri olarak, en temel haklarımızı bile savunmaktan yoksun olan, bizi şirket yönetimi karşısında savunmasız bırakan Tes-iş sendikasından ayrılmış bulunuyoruz. Patron ile sendikanın danışıklı kurduğu işçi düşmanı masayı yıkıyoruz. Bugün itibariyle Patronların Ensesindeyiz VEDAŞ İşçileri Komitesi olarak mücadelemize devam edecek, insanca çalışabileceğimiz koşulları kazanmak için buradaki örgütlülüğümüzü büyütecek ve tüm taleplerimiz kabul edilene kadar bir an bile olsun geri adım atmayacağız.

Tüm VEDAŞ işçilerini, şirkete doğrudan iletmek üzere hazırlamış olduğumuz talepleri kazanmak için birlikte hareket etmeye ve başlattığımız mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Taleplerimiz;

Kıdem tazminatı haklarımızın VEDAŞ’ta olduğuna dair yazılı bir belgenin tarafımıza verilmesi ve kadrolu çalışma hakkımızın tanınması

Hayat pahalılığı karşısında pul olan maaşlarımızın; iklim koşulları, çalışma şartlarının zorluğu göz önünde tutularak ve sektörde yapılan kimi sözleşmeler baz alınarak net 11.000 TL olarak güncellenmesi ve enflasyon karşısında ezilmemesi için 6 ayda bir kez enflasyon oranında iyileştirilmesi

Günümüz şartlarında sağlıklı beslenme koşullarından uzak olan yemek ücretlerimizin en az 70 TL’ye yükseltilmesi

Ulaşım konusunda yaşadığımız sıkıntıların çözülmesi adına vardiyaya giriş ve çıkışlarda her arkadaşımızın işyerine ulaşımı için servis konulması

İşçileri donatmak için gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerden doğan maddi yükümlülükler VEDAŞ sorumluluğunda olmalıdır. Başta EKAT belgesi olmak üzere, tüm eğitimlerin şirketimiz VEDAŞ tarafından sağlanması

Her bir arkadaşımızın iş tanımlarının olması adına, yapılan işlerin AOB birimi, aydınlatma birimi, yer altı birimi, yüksek gerilim, alçak gerilim birimi vs. üzerinden birimlere ayrılması

Fazla çalışma saatlerinin mesai olarak ödenip, bordrolarımıza yansıtılması

Resmi-Dini bayramlarda ve tatillerde gerçekleştirilen çalışmaların maaşlarımıza 1/2 oranında yansıtılması

Banka promosyonlarının tüm arkadaşlarımıza verilmesi

Toplu iş sözleşmesinden doğan bütün hakların, sendikalı-sendikasız ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara tanınması

Bu taleplerimiz bayram bitiminde şirkete elden iletilecek ve resmi olarak geri dönüş yapılması için 10 günlük bir süre tanınacaktır. Bu süre zarfında görüşmelerin başlaması ya da taleplerimizin olumlu karşılanması dışında herhangi bir olumsuz gelişmeyi kabul etmeyeceğimizi ve haklarımızı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kere daha ilan ediyoruz.

Biz enerji işçileri olarak çalıştığımız kritik sektörün sorumluluğunun farkındayız ve bu sorumlulukla müzakere etmek üzere elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. VEDAŞ şirketine de ne kadar kritik bir sektörde çalıştığımızı bir kere daha düşünmesi ve hem halkımıza hem de biz işçilere karşı bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Son olarak, bugün Türkiye’nin farklı bölgelerinde mücadele eden YEDAŞ, UEDAŞ, AYEDAŞ, BAŞKENT ENERJİSA ve diğer elektrik dağıtım şirketi işçilerinin mücadelesini takip ediyor ve oradaki tüm arkadaşlarımızı dayanışmayla selamlıyoruz.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ VEDAŞ İŞÇİ KOMİTESİ

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org