Elektrik dağıtım işçileri toplu halde sendikadan istifa etti

Türkerler Holding’e bağlı Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerindeki elektrik dağıtımını yapan VEDAŞ’ta çalışan işçiler bağlı oldukları Tes-İş Sendikası'ndan topluca istifa etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan bir VEDAŞ işçisi, çalışanlara yönelik haksızlıklar olduğunu, işe alındıkları sırada anlaştıkları maaşın altında maaş ödendiğini ve normalde sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 60 fazlası maaş verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu ibarenin kaldırılarak asgari ücretin çok az üstünde maaş verildiğini belirtti.

Sendikal haklarının da verilmediğini belirten işçi, işçilerin sendikalaşmak istemeleri talebine karşılık firma yetkililerinin “işten atılma sebebi” olduğunu bildirdiğini, daha sonra kendi istedikleri Türk-İş’e bağlı Tes-İş Sendikası'na girmelerinin istenerek “Bizim istediğimiz sendikaya girmeyen işten atılır” denildiğini iddia etti.

Patronlardan tehdit

İşçiler, DİSK’e bağlı Enerji-Sen’e girmek istemeleri üzerine VEDAŞ patronlarının işten çıkarma tehdidiyle sendikaya girmelerini engellediklerini dile getirdi.

Uzun süredir çeşitli haksızlıklar yaşandığını da belirten işçiler, sendikanın sözleşmenin uygulanmasına izin vermediğini bu yüzden 500 işçinin sendikadan topluca istifa ettiğini aktardı.

İşçiler haklarının uygulanmasını sağlamak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

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