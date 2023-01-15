PE Motokurye Dayanışma Ağı çağırıyor: 'Gelin koşullarımızı kamuoyuna duyuralım, haydi ankete'

Motokuryeler esnaf kuryelikle birlikte ihya mı oldu yoksa borç batağına ve güvencesizliğe mi sürüklendi? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yılbaşında reklamını yaptığı pembe tablo ne kadar gerçek? Her gün iş kazalarında can veren motokuryeler devletin ya da üniformasını giydikleri şirketlerin ne kadar umurunda?

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı motokuryelerin sesi olmaya devam ediyor. Dayanışma Ağı bugün yayımladığı bir anketle tüm motokuryeleri koşullarını kamuoyuna duyurmaya çağırdı.

Anketin duyuru metni şöyle:

“Yılbaşında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Getir firmasının reklamını yaparak yüzlerce korumayla paket teslim edip şovunu yapmıştı. Bakan kadar korunaklı koşullarda çalışmayan bizler ise yeni yılı ölüm haberleriyle, mobbing’le, açıklanan düşük paket ücretleriyle, güvencesiz ve uzun çalışma koşullarıyla karşıladık.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı olarak bu koşulları kamuoyuna duyurmak için birkaç soruluk bir anket hazırladık. #BöyleGitmez diyenlerin sesini duyurmak için anketimize katılın.”

Ankete ulaşmak için bu linki tıklayabilirsiniz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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