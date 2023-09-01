PE: Kamu emekçilerinin geleceği oldubittiye getirilemez

Patronların Ensesindeyiz, dün sonuçlanan ve kamu emekçilerini ilgilendiren zam görüşmelerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

"Kamu emekçilerinin geleceği oldubittiye getirilemez" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dün kamu emekçileri ile emekli kamu personelinin iki yıllık zam oranını belirledi. 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece hükümetin masada sunduğu teklif aynen kabul edilmiş oldu!

Türkiye’nin dört bir tarafındaki milyonlarca kamu emekçisi geçim derdiyle, fahiş kiralarla boğuşurken kararlaştırılan bu zamlar emekçilerin aklıyla dalga geçmektir. Toplu sözleşme görüşmelerinde emekçilerin temsil edilemediği bir kez daha görülmüştür. Milyonlarca kamu emekçisinin kaderi Cumhurbaşkanı tarafından atananlardan ve sadece yetkili sendikalardan oluşan Hakem Kurulu tarafından belirlenmek istenmektedir.

Patronların Ensesindeyiz olarak yineliyoruz: Kamu emekçilerine dayatılan bu sefalet zamları kabul edilemez!

Ve bir kez daha gördük ki, kamu emekçisinin hakkı olanı alabilmesinin yolu hakemlerle oturulan masalardan değil, tüm kamu emekçilerinin birlikte mücadelesinden geçmektedir. Kamu emekçisinin grev hakkı derhal tanınmalı, kamuda örgütlenmenin önündeki tüm sınırlar, barajlar kaldırılmalıdır."