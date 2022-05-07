PE Hepsiexpress Emekçileri Dayanışma Ağı yola çıkıyor!

Kadın Ustalar projesi kapsamında Hepsiexpress işbirliğinde zincir marketlerde çalışan kadın işçiler, haksız işten çıkarmalar ve hak gasplarına karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelerek dayanışma ağı kurduklarını ilan ettiler.

Projenin sahibi Seyhun Ayhan’a taleplerinin yerine getirilmesi yönünde uyarıda bulunan işçiler, projenin paydaşı olan zincir marketlere sorumluluklarını hatırlatırken, hakları elinden alınan tüm emekçileri birlikte mücadele etmeye davet ettiler.

İşçilerin açıklaması şöyle:

Kadın Ustalar-Hepsiexpress Emekçileri Dayanışma Ağı yola çıkıyor!

Bizler “İŞİN CİNSİYETİ OLMAZ USTASI OLUR!” sloganıyla kadın istihdamını artıracağı öne sürülerek hayata geçirilen “Kadın Ustalar” projesiyle Hepsiexpress iş birliğinde başta CarrefourSa olmak üzere birçok markette paket toplayıcı (picker) ve kurye olarak yoğun emek sömürüsü ve hak gasplarına maruz bırakılmış işçileriz.

Projenin ve Cargo Plus ile deliverigo firmalarının sahibi Seyhun Ayhan’ın Hepsiexpress ile imzaladığı sözleşmeyle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli dahil birçok şehirde başlatılan operasyonlarla marketlerde çalışmaya başladık. İşe girdiğimiz günden beri maaşlarımızın geç yatırılması yetmezmiş gibi yemek ücretlerimiz verilmedi, çalıştığımız günler eksik gösterildi, sigortalarımız eksik yatırıldı. Bunların yanında asgari geçim indirimi ve bireysel emeklilik sigortası alacaklarımızı da tazmin edemedik.

Gelinen aşamada birçoğumuz aylardır maaş bile alamazken operasyonun bazı şehirlerde sonlandırılmasıyla maruz kaldığımız sömürünün yeni bir boyuta taşınması, bizler için de bardağı taşıran son damla oldu.

Kadın Ustalar projesinin sonlandığı marketlerde Hepsiexpress üzerinden çalışmaya devam edeceğimiz sözleri verilerek tazminat haklarımızdan vazgeçip istifa dilekçeleri imzalamamız istendi. Üstelik haklarımızdan vazgeçmeyi istemediğimiz için rotasyona sokularak evlerimizden çok uzak şubelerde çalışmaya zorlandık.

Marketler bünyesinde çalısacağını düşünerek dilekçeleri dolduran birçok arkadaşımız ise istifa etmiş gibi gösterilerek işten çıkarıldı. Alacaklarımızı sorduğumuzda Hepsiexpress tarafından verilen yanıt ise ücretlerin Kadın Ustalar Projesi’ne aktarıldığı, proje sahibi patron Seyhun Ayhan’ın tarafımıza ödeme yapmadığı oldu.

Bizler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelen kadın işçiler, haklarımızı almak adına dayanışma ağı kurduğumuzu ilan ediyoruz.

Kadın haklarının arkasına sığınarak imajı yaratılan projenin arka planında binlerce kadın emekçinin insafsızca sömürüldüğü bir mekanizmanın işletildiğini duyuruyoruz.

Cargo Plus ve deliverigo patronu Seyhun Ayhan’ı uyararak çağrı yapıyoruz. Öte yandan Hepsiexpress ve başta CarrefourSa olmak üzere çalıştığımız marketlerin de sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz!

Tüm Kadın Ustalar emekçilerini birlikte hareket etmeye, dayanışma ağımızda yan yana gelmeye davet ediyor ve taleplerimizi sıralıyoruz:

Maaşımız yarı yarıya değil, tek parça ve tek günde, eksiksiz ödensin.

Primlerimiz ve Multinet yemek ücretlerimiz eksiksiz ödensin.

Kıdem ve ihbar tazminatları, 15 günlük yıllık izin ve BES ödemelerinin paraları ödensin.

Yasal olmadan maaşlarımızdan yapılan ve günlük 250-300 lirayı bulan kesintiler derhal geri ödensin.

Uygulamayı kullanırken harcanan internet ücretleri enflasyon oranında Multinet’e değil, maaşların içine yatırılsın.

Fazla mesaiye kaldığımız saatler, bayram mesaileri ve izin kullanamadığımız günlerin bedeli hemen ödensin.

Hiçbir arkadaşımız istifaya zorlanmasın. Evine uzak bölgelere yollanmak zorunda tehdit altında kalmasın.

İhbar süresini doldurmadan maaş ödemesini alamadığı için işten ayrılan arkadaşlarımıza, ihbar süresi maaşından kesinti olmadan 4857 sayılı kanun, madde 24’e uyarak ödemeler yapılsın.

Haksız yere eksik yatan SGK günleri tamamlansın.

Hakkını arayan hiçbir arkadaşımız sonrasında bu nedenle işten çıkartılmasın ve çalışan arkadaşların iş hakları korunsun.

Patronların Ensesindeyiz Kadın Ustalar- Hepsiexpress Emekçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org