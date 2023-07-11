PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı: Belediye işçileri Türkiye’nin dört bir yanında ayakta!

Eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücret talebiyle 11 Temmuz'da örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde DİSK Genel-İş Sendikası iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı da yaptığı açıklama ile "Belediye işçileri Türkiye’nin dört bir yanında ayakta!" dedi. Açıklamada, "Belediye işçileri Türkiye’nin dört bir yanında ayakta! DİSK, Genel-İş’e bağlı Kadıköy Belediyesi işçileri ücretlerin iyileştirilmesi, kadro hakkı ve ayrımcılığın son bulması talepleri için grevde!" denildi.