PE Ağı'ndan açıklama: İşçinin ne alacağı değil, patronun masrafı konuşuluyor

2022 yılı Asgari ücretinin belirleneceği şu günlerde işçi, patron ve hükümet adına temsilcilerin olduğu ilk toplantı bugün yapıldı.

PE Ağı tarafından yapılan açıklamada fatura, kira, gıda gibi yaşamsal ihtiyaçlara yapılan zamların her gün değiştiği, enflasyon oranının hızla yükseldiği bir dönemde tartışmanın yine rakamlar üzerinden yapılmaya başlandığı vurgulandı.

PE Ağı, "alınan ücretler gün gün erirken işçi sendikaları ve siyasi partiler yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde rakamları peşi sıra açıklamaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada, “Tartışma böyle yürüyünce patronlar tarafından da, ‘kriz var asgari ücretteki vergi kaldırılsın’, ‘devlet bu zor dönemde inisiyatif alsın’, ‘verilen teşvikler devam etsin’ gibi talepler dile geldi. Bu taleplerin bazıları işçi tarafından da destek bularak asgari ücret vergiden muaf olsun, patrona da yük binmesin gibi söylemlerle pazarlıkta kantarın topuzu iyice patrondan yana bastı” ifadeleri kullanıldı.

PE Ağı açıklamasında "işçinin alacağından çok patronun ne vereceğinin" tartışılmasına tepki göstererek patronlara verilen teşvikleri hatırlattı. PE tarafından geçtiğimiz yıl asgari ücret tartışmaları sırasında hazırlanan “Patronlara Verilen Teşvikler” raporu güncellenerek tekrar paylaşıldı.

Asgari ücret raporunun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz