PE Ağı: İşçiler ölüyor, patronlar kâr etmeye devam ediyor!

İstanbul İkitelli Sanayi Sitesi'nde bu sabah meydana gelen patlamada 1 işçinin yaşamını yitirmesi, 3 işçinin yaralanmasının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı "İşçiler ölüyor, patronlar kâr etmeye devam ediyor!" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Bartın’daki madenci katliamının acısı daha tazeyken bugün de İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen patlama sonucunda bir işçi hayatını kaybetti üç işçi arkadaşımız ise yaralandı. Patronları tanıyoruz, daha fazla kâr etmek için ilk olarak işçilerin can güvenliğinden vazgeçiyorlar. Kazalarda yaşanan sömürüyü ve hırsı gizlemek için de suçu “Görünmez kazalara” “Kader planına” atıyorlar" denildi.

"Ancak bütün bu bahanelere karnımız tok!" diyen PE Ağı'ndan yapılan açıklamada "Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak İkitelli Sanayi Sitesinde yaşanan patlamanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.